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نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

اسمنت
اسمنت
بسارة حمزة
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:41 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد وجاءتش أسعار طن الحديد على النحو التالي:

حديد عز 9900 جنيه.

بشاي 9900 جنيه.

حديد العتال 9900 جنيه.

المراكبي 9650 جنيها.

حديد المصريين 9650 جنيها.

العشري 9600 جنيه.

حديد الجيوشي 9600 جنيه.

حديد مصر ستيل 9600 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت للطن الواحد، كما يلي:

أسمنت النصر 713 جنيها.

أسمنت أسيوط "الفهد" 675 جنيها.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 713 جنيها.

أسمنت أسوان 693 جنيها.

أسمنت سيناء 695 جنيها.

أسمنت السويس 725 جنيها.

أسمنت حلوان سجل 735 جنيها.

أسمنت مصر بني سويف 740 جنيها.


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