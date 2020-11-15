تيم يثأر من تيستيباس في افتتاح البطولة الختامية للتنس بلندن

استهل نجم التنس النمساوي دومينيك تيم مشواره في البطولة الختامية للموسم، التي افتتحت اليوم الأحد بالعاصمة البريطانية لندن، بالفوز على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بنتيجة 7 / 6 (7 / 5) و4 / 6 و6 / 3 في المباراة الأولى للمسابقة على ملعب (أو تو أرينا).

بهذا الفوز، ثأر تيم من خسارته أمام تيستيباس في المباراة النهائية للبطولة العام الماضي، التي جرت بحضور 18 ألف متفرج، على عكس لقاء اليوم الذي جاء صامتا بشكل مخيف في ظل إقامة البطولة دون حضور جماهيري كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واحتاج تيم، المتوج ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام، لشوط كسر التعادل لحسم المجموعة الأولى لصالحه، قبل أن يتعادل تيستيباس في المجموعة الثانية، غير أن تيم أنهى المباراة، التي استغرقت ساعتين و17 دقيقة لصالحه، بفوزه في المجموعة الثالثة.

بهذا الفوز، تصدر تيم ترتيب مجموعة (لندن 2020)، التي تضم أيضا الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني عالميا، والروسي أندريه روبليف، الوافد الجديد للبطولة، قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم بالجولة الأولى للمجموعة.

في المقابل، يتواجد في المجموعة الأخرى (طوكيو 1970)، بالبطولة التي تضم المصنفين الثمانية الأوائل في التصنيف العالمي، كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني أليكسندر زفيريف والروسي دانييل ميدفيديف والأرجنتيني دييجو شفارتزمان.

يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي للبطولة، فيما تقام المباراة النهائية في 22 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

يذكر أن هذه هي النسخة الخمسين للبطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين، علما بأنها المرة الأخيرة التي تشهد احتضان لندن للمسابقة، قبل انتقالها لمدينة تورينو الإيطالية بدءا من العام المقبل.