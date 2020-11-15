السودان: تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بدون تسجيل أي وفيات، فيما تم شفاء 36 حالة.

وأوضحت الصحة السودانية - في بيان اليوم الأحد، عن التقرير الوبائي ليومي الخميس والجمعة الماضيين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 167 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 9 ولايات، وبذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 14 ألفا و626 حالة، بينها 1116 وفاة، و9517 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.