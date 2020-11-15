الإمارات تمنح الإقامة الذهبية 10 سنوات لحملة الدكتوراة والأطباء والمتفوقين دراسيا

أعلنت الإمارات منح "الإقامة الذهبية" ومدتها 10 سنوات، لفئات جديدة من بينها حملة الدكتوراة والأطباء ومهندسي الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي وأوائل الثانوية العامة، ضمن خطط الدولة لتحفيز "العقول والمواهب على البقاء في الدولة لدعم مسيرة التنمية".

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم الأحد: "اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين، لمدة 10 سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة".

وأضاف، في تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم"، مشيرا الى أن "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات".

وتابع نائب رئيس الإمارات: "نريد أن تبقى العقول والمواهب وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".

وتُمنح التأشيرة الذهبية لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل التأشيرة الزوج والزوجة والأبناء.

ومنحت الإمارات (الإقامة الذهبية) لـ212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، في شهر مايو الماضي لجهودهم في التصدي لوباء فيروس كورونا.

كما حصل عليها فنانون ورياضيون منهم المصري محمد رمضان والتونسية لطيفة ونجم كرة القدم البرتغالي كريستيانـو رونالدو.