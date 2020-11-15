أوكرانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 10 آلاف و681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية -وفقا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 535 ألفا و857 حالة، إضافة إلى تسجيل 95 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد 9 آلاف و603 أشخاص.

وبلغ عدد المتعافين من الوباء 241 ألفا و444 شخصا.

ولمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، قررت الحكومة الأوكرانية في 11 نوفمبر فرض "إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع"، ما يجبر الأعمال غير الأساسية على الإغلاق يومي السبت والأحد، ويبدأ العمل بهذا الإجراء اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 30 نوفمبر على الأقل.