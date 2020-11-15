 الاتحاد الإسباني يكشف طبيعة إصابة سيرجيو بوسكيتس - بوابة الشروق
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الاتحاد الإسباني يكشف طبيعة إصابة سيرجيو بوسكيتس

محمد ثابت
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 3:16 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 3:18 م

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن طبيعة إصابة لاعب الماتادور سيرجيو بوسكيتس التي تعرض لها أمام سويسرا.

وتعرض بوسكيتس لإصابة قوية في ركبته اليسرى أمام منتخب سويسرا، ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية، غادر على أثرها اللقاء في الدقيقة 73 .

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي:" التشخيص الأولي لسيرجيو بوسكيتس إلتواء خفيف في الرباط الجانبي الخارجي بالركبة اليسرى، سيخضع غدًا "الإثنين" لإشعة بالتصوير المغناطيسي في إشبيلية".

ومن المقرر أن يغيب سيرجيو بوسكيتس عن مباراة ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية.


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