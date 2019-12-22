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وزيرة التضامن: الحضانات لن تغلق بسبب كورونا إلا في هذه الحالة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
عمرو محمد
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:38 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:38 م

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها ضد الغلق التام للحضانات بسبب فيروس كورونا، إلا في حالة سوء الأوضاع بشكل كبير وارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بين أطفال الحضانات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأطفال باتوا أكثر وعيا بمبادئ النظافة العامة تجنبا لانتشار عدوى كورونا.

ولفتت إلى أنه تم تقليل نسبة استيعاب الأطفال في الحضانات بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أنه تم غلق 4 حضانات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسب الإصابة في الأطفال بفيروس كورونا بسيطة جدا.

وأكدت أنه يتم التنسيق مع المجتمع المدني لتنظيم مفاجأة يوم الخميس المقبل، وهي أكبر قافلة «شتاء آمن» تتضمن أغذية ووسائل «تغطية» ومواد إنتاج للأسر المحتاجة، مؤكدة أن التكلفة تتخطى مئات الملايين.

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