الخارجية الفلسطينية: تسجيل 54 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إصابة 54 شخصًا بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 7023 إصابة و298 حالة وفاة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في أمريكا - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 54 إصابة جديدة بين صفوف الجالية في كل من (ميتشجن - الينوي - نيوجرسي - نيويورك - فيلاديلفيا - أوهايو)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4343 حالة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية اليوم لتستقر حالات الوفاة عند 87 حالة.