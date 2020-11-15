النمسا تعتزم تطبيق اختبارات جماعية للكشف عن كورونا على غرار سلوفاكيا

تعتزم الحكومة النمساوية تطبيق اختبارات جماعية للكشف عن كورونا على الأقل في قطاعات من الشعب، وذلك على غرار سلوفاكيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه المستشار النمساوي زباستيان كورتس لمحطة الإذاعة النمساوية (أو آر إف) اليوم الأحد.

وأوضح كورتس أن النموذج في ذلك هو سلوفاكيا التي أجرت اختبارات للجزء الأكبر من سكانها البالغ عددهم 5ر5 مليون نسمة، في عطلتين أسبوعيتين، وأرسلت عشرات الآلاف من مصابي كورونا إلى الحجر.

وأضاف كورتس: "هذا مثال مطلق للنجاح، ولقد قررنا أن نأخذ خطوة مشابهة هنا في النمسا"، وتعتزم الحكومة خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن الخطط الدقيقة لهذا القرار.

وتابع كورتس: "من ناحية، سنستخدم هذه الاختبارات الجماعية في مجموعات معينة، على سبيل المثال بين المعلمين، وفي مجموعات أخرى أيضا حتى نتمكن من التأكد من إعادة الفتح بقدر المستطاع في السابع من ديسمبر المقبل.

يذكر أنه في السادس من الشهر المقبل سينتهي، وفقا للتخطيط الحكومي، الإغلاق المستمر لمدة ثلاثة أسابيع والذي كانت الحكومة النمساوية أعلنته وشمل قواعد لحظر التجول وإغلاق المحلات والمدارس.

واستطرد كورتس: "ومن ناحية أخرى، فإننا نستعد لاستخدام هذه الوسيلة من جديد قبل عيد الميلاد"، مشيرا إلى أن عدة ملايين من الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا متوافرة في السوق في الوقت الراهن.