باحث ألماني يدعو إلى تعلم التلاميذ الأكبر سنا من المنزل بسبب كورونا

دعا أولاف كولر، الباحث الألماني في شؤون التعليم والأخصائي النفسي، إلى تعلم التلاميذ الأكبر سنا من المنزل باستخدام الوسائل الرقمية وذلك في إطار النقاش الدائر حول غلق المدارس بسبب وضع وباء كورونا الحالي.



وقال كولر، الذي أسهم في عدة تصريحات للأكاديمية الوطنية للعلوم "ليوبولدينا" عن جائحة كورونا، إنه يجب تصميم برامج التعليم عن بُعْد لتكون على المدى الطويل حتى نهاية مارس المقبل وليس فقط حتى فترة عيد الميلاد.



وطالب كولر بإعادة تصغير الفصول في الصفوف الدراسية الأصغر وزيادة مسافة التباعد المكاني داخلها، وذلك نظرا للوضع الراهن للجائحة، قائلا: "طالما ليس لدينا لقاحات جماعية والجو بارد وشتوي، فإن حدوث العدوى سيظل إشكاليا".



وتعقد المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات مشاورات مجددا غدا الاثنين حول النتائج الأولية للإغلاق الجزئي المفروض في الشهر الحالي والذي يشمل غلق المطاعم والفنادق والمنشآت الثقافية والترفيهية، وقد دخل هذا الإغلاق الجزئي حيز التنفيذ في الثاني من الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.



وسيبحث المجتمعون بشكل أساسي ما إذا كان يتعين تمديد وتوسيع نطاق القيود المفروضة على الحياة العامة، وربما تطرق النقاش إلى كيفية الإبقاء على فتح المدارس في ظل ارتفاع أعداد الإصابات وأوامر الحجر الصحي للمعلمين والتلاميذ.



وعزا العالم كولر اقتراحه إلى أسباب عديدة منها أن التلاميذ الأكبر سنا يمكنهم التعامل مع التعليم عن بُعْد على مدار أسابيع عديدة بصورة أفضل من التلاميذ الأصغر سنا، كما أنهم في غنى عن مساعدة الوالدين لهم في هذا.



وأضاف المدير العلمي لمعهد لايبنيتس لتعليم العلوم الطبيعية والرياضيات أنه إذا تعلم التلاميذ الأكبر سنا من المنزل، فإن ذلك سيؤدي إلى إخلاء المزيد من القاعات في المدارس لتوزيع التلاميذ الأصغر سنا عليها.



وتابع أنه نظرا لانتشار الفيروس فإن من المنطقي سحب الشباب من المدارس، مشيرا إلى عدم تحقق الآمال في أن يكون التلاميذ أقل تعرضا للعدوى، كما حذر من أن هناك عددا غير معروف من حالات الإصابة بين الشباب لأنهم يصابون بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض المرض.