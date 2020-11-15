الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تنتفض لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة بالكسح

تستمر موجة الطقس البارد المصاحبة بأمطار غزيرة ورياح شديد على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، مع استمرار الغيوم والسحب الكثيفة، حيث خلى الكورنيش من المارة لارتفاع سطح البحر إلى نحو 4 أمتار، مع استمرار الدراسة وفتح بوغازى الإسكندرية، والدخيلة.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جهود تصريف مياه الأمطار الغزيرة، قائلًا أن مياه الأمطار الغزيرة، التي تراكمت على مدار الساعة الماضية، حيث فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وتم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد "الشريف"، على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة، والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كل شكاوى المواطنين.

وجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، بعمل بدالة لتصريف المياه لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بشارع 3 متفرع من شارع 45 مع شارع عبد المنعم الرياض بمنطقة العصافرة قبلي، وذلك للتيسير على المواطنين، ولمنع تراكم المياه بهذا النطاق وتغيير الشنايش إضافية مع استمرار أعمال التسليك والتطهير.

فيما تواصلت اليوم، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متابعة عمليات شفط وكسح مياه الأمطار، بكل البؤر والمناطق الساخنة بحي وسط، بطريق وأنفاق الكورنيش، ومدخل الإسكندرية الصحراوي، وأسفل الانفاق والكباري: "بطريق كارفور، والداون تاون، ومحرم بك، نفق منشأ وكوبري 3 عيون، وشارع قناة السويس أمام محطة الغيط الصعيدي؛طريق أبيس 8، الدريسة، شارع كلية الطب أمام باب مستشفى الأميري.

كما تم رصد جميع التجمعات، والتواصل مع شركة الصرف الصحي؛ ومتابعة أعمال الشفط والسحب، للمحافظة على سيولة الحركة المرورية، وعدم حدوث أي إعاقات لحركة المارة أو المركبات.