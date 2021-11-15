الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي تتسم بتنوع في لقاحات كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تحصل على لقاحات كورونا من خلال سلاسل إمداد منتظمة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن عدم الحصول على نوع واحد من اللقاحات ما يميز خطة الدولة المصرية.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مصر تحصل على كل أنواع اللقاحات المجازة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أنها تضم الأنواع الصينية والروسية والأمريكية والبريطانية.



وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تتسم بتنوع في لقاحات كورونا، قائلًا إن مصنع فاكسيرا يؤمن توفير اللقاحات محليًا، إضافة إلى بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح «كوفي فاكس» المنتج بتكنولوجيا وعقول ومراكز أبحاث وشركات مصرية.



وأكد متحدث الصحة، أن مصر تمتلك ما يكفي من اللقاحات لتحقيق المستهدف بتغطية نسبة 40% من المواطنين بتطعيمات كورونا، موضحًا أن الخطة مرتبطة بزيادة عدد المراكز التي بلغت 2000 الآن.



وذكر أن الوزارة تتحرك حتى المواطن في المدارس وأماكن التجمعات والمترو ومحطات القطارات والمولات والنوادي لضمان التسجيل والتلقيح في نفس الوقت، لافتًا إلى أنها تتابع في الوقت نفسه بشكل لصيق التغيرات الوبائية في العالم.



ولفت إلى أن الوزارة تربط بين ارتفاع أعداد الإصابات وشدة المرض والاحتياج لدخول المستشفيات والوفيات، مضيفًا: «رغم الارتفاع الكبير لإصابات كورونا في الدول الأوروبية، هناك نقص كبير في عدد الوفيات والأمر مرتبط بتوسع الدولة في اللقاح».



وتابع أن الوزارة تتحرك بشكل قوي لزيادة الملقحين ضد كورونا، مختتمًا: «نتوجه للمواطنين داخل الأماكن التي يترددون عليها للوصول إلى معدلات تلقيح مرتفعة تؤمن الشعب المصري من زيادة نسب المرض والوفيات الناجمة عنه».