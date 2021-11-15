 ضبط سيدة عرضت رضيعها للبيع عبر فيسبوك: تجوزت عرفيا والأب رفض يعترف بالطفل - بوابة الشروق
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ضبط سيدة عرضت رضيعها للبيع عبر فيسبوك: تجوزت عرفيا والأب رفض يعترف بالطفل

مصطفى عطية:
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 2:15 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 2:15 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة عرضت طفلها حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الاجتماعى.

وتوصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى قيام سيدة بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة، وبتقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها شخص وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

وبمواجهة المتهمة أقرت بأنه نظراً لسابقة زواجها "عرفياً" من الثانى وإنجابها الطفل منه، وبسبب عدم رغبته فى نسب الطفل إليه، اختمرت فى ذهنها فكرة عرضه للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة فى حالة الإبقاء على الطفل، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوالها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالبشر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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