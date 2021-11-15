مصرع 5 أشخاص في هجوم شنه مسلحون مجهولون بشمال المكسيك

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لقى 5 من أفراد أسرة واحدة مصرعهم وأصيب رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل بشمال المكسيك.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الاثنين/ عن ممثلي الادعاء في ولاية جواناخواتو قولهم إن الهجوم وقع في بلدة "أباسيو إلجراندي" حيث تخوض عصابات المخدرات معارك لفرض النفوذ.

وأضحت الشبكة أن الضحايا هم ثلاث سيدات ورجل وصبي يبلغ من العمر 14 عاما، فيما تم نقل الرضيع المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن حرب المخدرات الوحشية في المكسيك تحصد آلاف الأرواح كل عام حيث تقاتل جماعات التهريب القوية للسيطرة على الأرض والنفوذ.