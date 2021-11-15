الشرطة البريطانية: انفجار ليفربول حادث إرهابي ودوافعه غير واضحة

أعلنت الشرطة البريطانية أن الانفجار الذي وقع، أمس الأحد، خارج مستشفى في مدينة ليفربول هو "حادث إرهابي، لكن دوافعه لا تزال غير واضحة".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن المحققين ألقوا القبض على مشتبه به رابع على خلفية الانفجار الذي أسفر عن مقتل راكب داخل سيارة أجرة.

وتعتقد الشرطة أن هذا الراكب هو من حمل العبوة الناسفة إلى سيارة الأجرة التي انفجرت عند وصول السيارة خارج استقبال مستشفى النساء في ليفربول.

وتحتجز شرطة مكافحة الإرهاب حاليا 3 رجال يبلغون من العمر 29 و26 و21 عامًا، وسيتم استجوابهم في وقت لاحق، بالإضافة إلى رجل رابع يبلغ عشرين عامًا.

من جهته، قال رئيس الشرطة المساعد روس جاكسون من شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا إن "الملابسات كما نفهمها هي أنه قبل حوالي الساعة الحادية عشرة صباح أمس، التقط سائق سيارة أجرة راكبا من منطقة رتلاند أفينيو في ليفربول، وطلب الرجل التوجه إلى مستشفى النساء في ليفربول والتي تقع على بعد حوالي 10 دقائق".

وأضاف جاكسون أنه مع اقتراب سيارة الأجرة من نقطة الوصول عند المستشفى وقع انفجار من داخل السيارة، وسرعان ما اجتاحت ألسنة اللهب السيارة لكن السائق تمكن من الهرب من السيارة وعولج من الإصابات التي لحقت به وخرج الآن من المستشفى.

وأشار إلى أن الدافع لهذا الحادث غير واضحة، ولكن "تحقيقاتنا تشير إلى أن العبوة الناسفة مصنعة، وافتراضنا حتى الآن أنه تم إعدادها من قبل راكب سيارة الأجرة".