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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية موقع الحريق الذى نشب بالدور الرابع بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم؛ لمتابعة تداعيات الحريق والوقوف على آخر المستجدات.

جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة إخطارا يفيد بنشوب حريق بالمستشفي التعليمي. رافقه نائبه محمد موسى ونائب مدير الأمن ومدير إدارة الحماية المدنية ووكيل وزارة الصحة، ومدير المستشفى التعليمي.

وتبين أن الحريق نشب بغرفة مخازن في الدور الرابع بالجناح الاقتصادي بالمستشفى التعليمي.

وقال المحافظ إن الدور خالي تماما من المرضي وإنه فور تلقي الإخطار من غرفة العمليات الرئيسية تم الدفع بنحو 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للتعامل الفورى مع الموقف وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية لعرض تقرير مفصل عن ملابسات الحريق ومتابعة ومراجعة سلامة الوصلات الكهربائية للمبنى ومعاينة مدى تأثير الحريق على السلامة الإنشائية والخرسانية لمبنى المستشفى حفاظا على أرواح وسلامة المرضى.