لجنة بريطانية توصي بتقديم جرعات معززة ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 40 سنة

أكدت اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين، ضرورة تقديم جرعة معززة لجميع البالغين فوق سن الـ40 بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وأوضحت اللجنة أنه يتعين على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة التقدم للحصول على جرعة ثانية من لقاح فايزر/ بيونتيك والتي يجب إعطاؤها بعد 12 أسبوعا على الأقل من الجرعة الأولى.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أنه سيتم تمديد برنامج التطعيم بالجرعات المعززة ضد وباء كوفيد-19؛ ليشمل الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 49 سنة، في إطار مساعي الحكومة البريطانية لتجنب ارتفاع حالات الإصابة والاستشفاء خلال فصل الشتاء.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة قولها إن توسيع الحملة المعززة ومنح الجرعة الثانية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة سيساعدان في توسيع نطاق حمايتنا حتى عام 2022.