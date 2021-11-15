 لجنة بريطانية توصي بتقديم جرعات معززة ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 40 سنة - بوابة الشروق
الإثنين 15 نوفمبر 2021 1:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

لجنة بريطانية توصي بتقديم جرعات معززة ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 40 سنة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 12:53 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 12:53 م

أكدت اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين، ضرورة تقديم جرعة معززة لجميع البالغين فوق سن الـ40 بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وأوضحت اللجنة أنه يتعين على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة التقدم للحصول على جرعة ثانية من لقاح فايزر/ بيونتيك والتي يجب إعطاؤها بعد 12 أسبوعا على الأقل من الجرعة الأولى.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أنه سيتم تمديد برنامج التطعيم بالجرعات المعززة ضد وباء كوفيد-19؛ ليشمل الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 49 سنة، في إطار مساعي الحكومة البريطانية لتجنب ارتفاع حالات الإصابة والاستشفاء خلال فصل الشتاء.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة قولها إن توسيع الحملة المعززة ومنح الجرعة الثانية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة سيساعدان في توسيع نطاق حمايتنا حتى عام 2022.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك