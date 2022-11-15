رئيس الوزراء البريطاني أمام قمة العشرين: على روسيا الخروج من أوكرانيا وإنهاء الحرب

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم /الثلاثاء/ إنه يجب على روسيا الخروج من أوكرانيا وإنهاء الحرب، وذلك في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة "بالي" بإندونيسيا، وذلك وفقا لما أعلنه داونينج ستريت.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن سوناك أدلى بهذه التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه انتقد غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لما أعلنه داونينج ستريت، قال سوناك "إنه من الملاحظ أن بوتين لم يشعر بأنه قادر على الانضمام إلينا هنا"، مضيفا أنه ربما لو كان انضم إلى القمة فكان من الممكن المضي قدما في تسوية الأمور.

وأضاف سوناك أن "المملكة المتحدة ترفض هذا العدوان.. سندعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للدول أن تغزو جيرانها ولا ينبغي لها مهاجمة البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين ولا التهديد بالتصعيد النووي.

وفي سياق أمريكي، قال مسؤول أمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ إن الرئيس جو بايدن سيتحدث أمام قمة العشرين عن أمن الطاقة ووضع سقفا لسعر الغاز الروسي.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع من الدول الصناعية المشاركة في القمة أن تدين الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تبحث القمة قضية الأمن الغذائي العالمي .

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أكد ـ في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي ـ أن العالم في الوقت الراهن يواجه أزمة صعبة، محذرا من أن العام المقبل سيكون أشد صعوبة من العام الحالي.