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دول مجموعة العشرين ترحب بتعزيز جهود حماية المناخ

نوسا دوا (إندونيسيا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:15 ص
تسعى دول مجموعة العشرين "جي 20" لتحسين جهود حماية المناخ وتمويلها، وذلك وفقا لمسودة بيان ختامي مشترك أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في اليوم الأول من قمة العشرين المنعقدة في بالي هذا العام.

ورحبت الدول الأعضاء في البيان بالإجراء العام الممتد والجديد المتعلق بالمناخ، كما دعت جميع الأطراف "للتعزيز العاجل" لعملية خفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي بالإضافة إلى "سبل التطبيق".

كما حثت مجموعة جي 20 على إحراز "تقدم" في المفاوضات بشأن تقديم تعويضات مقابل الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في المناطق الفقيرة، التي تعد قضية محل خلاف تتصدر أجندة مؤتمر كوب 27 المنعقد حاليا في مصر.

ويشار إلى أن الاقتصاديات الـ20 الرائدة في العالم مسؤولة عن 80% من انبعاثات أكسيد الكربون عالميا.

وجاء في البيان أن الهدف من خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية سنويا، المتفق عليه في اتفاقية باريس المناخية "سوف يتطلب إجراءات فعالة والتزام من جانب جميع الدول، مع مراعاة جميع التوجهات".

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