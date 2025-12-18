باريس تستضيف اجتماعا سعوديا فرنسيا أمريكيا لبحث دعم لبنان

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، اجتماعا ثلاثيا يضم السعودية وفرنسا والولايات المتحدة لبحث الملف اللبناني، ولا سيما سبل دعم الجيش اللبناني وتحديد موعد عقد مؤتمر دولي جديد، وذلك بحضور قائد الجيش اللبناني رودلف هيكل.

ويركز الاجتماع على آليات تعزيز دعم الجيش في مهامه الأمنية، وتطبيق خطة الانتشار جنوبا، إضافة إلى تقديم خرائط لترسيم الحدود، ومناقشة دور لبنان في الحفاظ على الاستقرار، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخبارية.

كما يُنظر إلى اللقاء على أنه اختبار لمدى جدية الدولة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ووقف السلاح غير الشرعي، ووضع خريطة طريق للدعم الدولي في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار التوتر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في نوفمبر 2024، وأنهى مواجهة استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل. ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن غارات جوية على مناطق لبنانية مختلفة، مؤكدة أنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية.

وينص اتفاق وقف النار على وقف الأعمال القتالية، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني تمهيدا لنزع سلاحه في عموم لبنان، مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب.

غير أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بخمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، فيما يرفض حزب الله نزع سلاحه، معتبرا أن الاتفاق يقتصر على المنطقة الواقعة شمال الليطاني.

وفي أغسطس الماضي، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تنفيذا للاتفاق، وبدأ الجيش تطبيقها على مراحل، على أن تنتهي المرحلة الأولى، التي تشمل المنطقة الحدودية مع إسرائيل جنوب الليطاني، بحلول نهاية العام.