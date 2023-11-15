جريفيث: المجزرة بغزة تصل لمستوى رعب جديد كل يوم

قصف على غزة- د ب أ

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن "المجزرة في غزة تصل إلى مستوى جديد من الرعب كل يوم"، وأنه "لا يمكن السماح لهذا الوضع بالاستمرار".

وأفاد جريفيث، في بيان، اليوم الأربعاء، بأن "المستشفيات في غزة تعرضت للهجمات الإسرائيلية، وتسببت في موت الأطفال الخدج، وحرمت الناس من الاحتياجات الأساسية".

وأوضح أن "المجزرة في غزة تصل إلى مستوى جديد من الرعب كل يوم، والعالم يراقب ذلك بصدمة. لا يمكن السماح لهذا (الوضع) بالاستمرار"، وفقا لوكالة الأناضول.

وطالب "بزيادة عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة في جميع أنحاء غزة، طوال فترة النزاع".

ودعا جريفيث، الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وشدد على ضرورة "قبول وقف إطلاق النار الإنساني في غزة، ووقف الأعمال العدائية".

وتتواصل المواجهات في القطاع على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي لليوم الـ40 على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.