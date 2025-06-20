أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، وفاة سيدة إسرائيلية تبلغ من العمر 51 عامًا إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة داخل أحد الملاجئ في منطقة الكرمل، أثناء محاولتها الاحتماء من الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف مناطق عدة بينها حيفا والكرمل.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن محاولات إنعاش السيدة باءت بالفشل، رغم التدخل السريع لطاقم الإسعاف الذي وصل إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن السيدة كانت ضمن مجموعة كبيرة من السكان الذين لجؤوا إلى الملاجئ هربًا من القصف.

وأضاف البيان أن الهجوم الإيراني تسبب في حالة من الذعر بين المدنيين، وأدى إلى تسجيل عدة إصابات نتيجة حالات "هلع شديد"، بينها حالات لأشخاص سقطوا أرضًا أثناء الركض نحو الملاجئ.

وأعلن إعلام الاحتلال الإسرائيلي وقوع انفجارات ضخمة هزت حيفا والكرمل بعد رصد رشقات صاروخية من إيران.

اندلعت المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران فجر الجمعة 13 يونيو، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربة استباقية وواسعة النطاق استهدفت العاصمة الإيرانية طهران، فيما أطلقت عليه تل أبيب اسم "عملية قوة الأسد".

الضربة الإسرائيلية لإيران، شملت عشرات الطائرات المقاتلة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية، مما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى فرض حالة طوارئ عامة في الداخل الإسرائيلي.

وفي المقابل، ردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية المكثفة، شنتها على مراحل متتالية، كان أعنفها الهجوم الليلي الواسع مساء السبت 15 يونيو، بحسب الشرطة الإسرائيلية – وذلك بعد انتشال جثث من تحت أنقاض مبنى في وسط البلاد وأسفر ذلك عن مقتل 13 إسرائيلي، كما تم تسجيل إصابة 7 آخرين في موجة القصف الثالثة.