البرازيل تشتري العسل والأسماك المتضررة من الرسوم الأمريكية لتوزيعها في المدارس

أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الاثنين أنها ستقوم بشراء عدد من المنتجات المحلية التي تضررت جراء الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بنسبة 50%، مؤكدة أنها ستدفع سعرا "مناسبا" مقابل هذه السلع.

ولم تشمل القائمة القهوة ولحوم البقر، رغم أنهما تضررتا أيضا من الإجراءات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ربط الرسوم المفروضة على البرازيل بمحاكمة حليفه السياسي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وأوضحت الحكومة أن معظم المنتجات المحلية التي تعتزم شراءها – ومن بينها العسل والأسماك – سيُعاد توجيهها للاستخدام في المدارس الحكومية أو لتكوين مخزونات وطنية.

وقال وزير التنمية الزراعية باولو تيكسييرا، المقرب من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للصحفيين في العاصمة برازيليا، إن منتجات مثل القهوة ولحوم البقر، التي لم تدخل في قائمة المشتريات الحكومية، تجد اهتماما في أسواق أخرى ومن المرجح أن تباع هناك. وأضاف أن الحكومة "لا تستطيع دفع الأسعار التي يتقاضاها المصدرون، والمحددة بالدولار"، لكنها ستجد سعرا مناسبا لكل هذه المنتجات.

وتابع: "هناك أسواق أخرى مهتمة بالقهوة البرازيلية، والأمر نفسه بالنسبة للحوم البقر، فهناك أسواق أخرى مستعدة لشرائها بسعر رخيص وبأعلى جودة".

وألحقت الإجراءات الأمريكية ضد البرازيل ضررا بأحد أهم وأقدم العلاقات في نصف الكرة الغربي. كما فرضت إدارة ترامب عقوبات على قاض بارز في المحكمة العليا البرازيلية قبيل صدور حكمه بحق بولسونارو في سبتمبر المقبل.