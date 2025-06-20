المنيا تستعد لتشييع جنازة رئيس لجنة امتحان بالثانوية العامة توفي في حادث أثناء العودة من سوهاج

تستعد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، لتشييع جثمان المعلم عزت عبد الفتاح هاشم، كبير معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنين، والذي توفي في حادث سير مروع أثناء عودته من أداء واجبه الوطني كرئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وأصدر الدكتور بهاء حسن علي، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بيان نعي أعرب فيه عن بالغ حزنه لرحيل "شهيد الواجب"، واصفًا الفقيد بالمعلم الإنسان والمخلص في عمله، وصاحب السيرة الطيبة التي تركت أثرًا كبيرًا في نفوس زملائه وطلابه وكل من عرفه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما أصدرت الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، برئاسة الدكتور محمود حجاج، ونقابة معلمي بندر المنيا، بيانَي عزاء ونعي للفقيد، أشادا فيهما بتفانيه وإخلاصه.

وأكد مدير إدارة المنيا التعليمية أن الجثمان، الذي تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، يجري تجهيزه لتسليمه إلى ذويه، على أن تُشيّع الجنازة من مسجد الرحمن بمدينة المنيا عقب صلاة العصر، في وداع رسمي وشعبي يليق بتضحية المعلم الراحل.