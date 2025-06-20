إيران: تبرير الهجمات الإسرائيلية المروعة ضد بلادنا يُعد تواطؤًا

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد بلاده.

وقال الوزير الإيراني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قبيل اجتماع مخطط له مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي: "إن أي تبرير لهذه الحرب الظالمة والإجرامية يُعد بمثابة تواطؤ."

ووصف عراقجي الهجمات بأنها "عمل عدواني فاضح من قبل نظام يرتكب إبادة جماعية مروعة في فلسطين منذ عامين."

وأضاف: "يجب على العالم، على كل دولة، وكل آلية وهيئة تابعة للأمم المتحدة، إدراك حجم الخطر والتحرك الآن لوقف المعتدي، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة المجرمين على فظائعهم وجرائمهم المستمرة في منطقتنا."

وفيما يتعلق باحتمالية استئناف المفاوضات، أشار عراقجي إلى أن إيران "تعرّضت لهجوم في خضم عملية دبلوماسية جارية" مع الولايات المتحدة.

وتم إلغاء المحادثات المجدولة بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل بعد أيام من اندلاع الصراع.

وتزعم إسرائيل أن إيران كانت على وشك امتلاك القدرة على صنع قنبلة نووية، وهي تهمة تنفيها إيران دائمًا.

وأشار عراقجي، إلى الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية، قائلاً: "لقد استُهدفت منشآتنا النووية السلمية، رغم أنها تخضع للرقابة الكاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورغم أن الهجوم على مثل هذه المنشآت محظور تمامًا بموجب القانون الدولي."

ولفت أيضًا إلى، "خطر وقوع كارثة بيئية وصحية نتيجة لتسرّب إشعاعي."

ووفقًا للأرقام الرسمية، لقي 24 شخصًا في إسرائيل حتفهم، وأُصيب أكثر من 800 آخرين جراء الهجمات الإيرانية منذ بداية الصراع بين إيران وإسرائيل.

وبحسب شبكة نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" ومقرها الولايات المتحدة، فقد قُتل في إيران أكثر من 650 شخصًا وأُصيب أكثر من ألفين آخرين نتيجة للهجمات.

وتستند هذه الشبكة إلى مصادر ميدانية ومصادر متاحة علنًا.