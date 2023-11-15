الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 مسلحين قرب مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت خمسة مسلحين في اشتباكات بالقرب من مستشفى الشفاء، في شمال قطاع غزة.

وقامت القوات الإسرائيلية بعملية داخل المستشفى، صادرت خلالها أسلحة وبنية تحتية، تستخدمها عناصر حركة حماس، بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الأربعاء عن دخول جزء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، ودعا عناصر حركة حماس إلى الاستسلام.

وقال الجيش إن قواته بدأت "عملية دقيقة وموجهة" ضد حركة حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء، استنادا إلى "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".

وأضاف: "يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية برية في غزة لهزيمة حماس وإنقاذ رهائننا. إسرائيل في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين في غزة. وتضم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي طواقم طبية ومتحدثين باللغة العربية، خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة، بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس كدروع بشرية".

وقال الجيش: "ندعو إرهابيي حماس الموجودين في المستشفى للاستسلام".