العشائر الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة بالقدوم إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال

دعت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقدوم إلى مستشفيات قطاع غزة لكشف أكاذيب الاحتلال وتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والمستشفيات التي تعد مناطق آمنة وفق القوانين الدولية.



وقال عاكف المصري، المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع مستشفى الشفاء هدفًا مركزيًا بوصفه أكبر مجمع طبي في القطاع يضم ثلاثة مستشفيات متخصصة، ويخدم سكان المنطقة الشمالية قبل الحرب وخلالها.



وأكد المصري أن مستشفى الشفاء في قطاع غزة مؤسسة مدنية تخدم مدنيين وتؤدي دورًا أساسيًا خلال العدوان الإسرائيلي، وتستقبل المصابين، وتجرى فيها العمليات الجراحية.



ونوه المصري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الضغط على المدنيين لإجبار الفلسطينيين على الترحيل القسري إلى سيناء عبر قيامة بالمجازر وإحداث مأساة إنسانية في القطاع من خلال استهداف المستشفيات وطلب إخلائها، وهو بمثابة حكم بالإعدام.



ودعا المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى التدخل فوراً لوقف حرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.