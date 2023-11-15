تراجع انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بالربع الثاني من 2023

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قالت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، إن انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي مازالت تتراجع بانخفاض بواقع 5.3% في الربع الثاني من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضافت الوكالة اليوم الأربعاء، أن الانبعاثات تراجعت بينما ظل الاقتصاد مستقرا بنمو ضئيل بنسبة 0.05% من إجمالي الناتج المحلي.

ومقارنة بالربع الثاني من 2019 – قبل أن تتسبب جائحة كوفيد-19 من إبطاء النشطاء الاقتصادي بشكل كبير – تراجعت انبعاثات غازات الدفيئة بواقع 11.5%.

وانبعث من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ما يقدر بـ821 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الربع الثاني من 2023 بتراجع من 867 مليون طن في نفس الربع في 2022.

يشار إلى أن مكافئ ثاني أكسيد الكربون هو مقياس لمقارنة انبعاثات غازات الدفيئة المختلفة على أساس قدرتها على الاحتباس الحراري العالمي مع قدرة ثاني أكسيد الكربون.