البرلمان العربي: اقتحام مجمع الشفاء الطبي استمرارا لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني

أدان البرلمان العربي، اقتحام القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبره إنتهاكا صارخا واستمرارا لاستهزاء الإحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.

وأضاف البرلمان العربي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتدادا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الاستهداف المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، إنما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه الآدمية المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية.

كما حمل البرلمان الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والنازحين المتواجدين داخل المجمع، مطالباً بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم، مطالبا الصليب الأحمر بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال من خلال تواصله مع كل الأطراف لمنع حدوث كارثة بمجمع الشفاء الطبي في غزة حتى يتمكن من أداء دوره في القطاع.