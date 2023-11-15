سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية خلال معارك غزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية، تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية خلال المعارك التي تخوضها مع قوات الاحتلال في محاور عدة بقطاع غزة.

وقال سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان مقتضب: «أسقطنا طائرة صهيونية مسيرة من نوع سكاي لارك وسيطرنا عليها».

وتواصل المقاومة الفلسطينية بدورها، التصدي لمحاولات جيش الاحتلال التوغل في مناطق شمال غزة.

وفيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل 49 ضابطا وجنديا خلال المعارك البرية، إلا أنّ حركة حماس تؤكد أن جيش الاحتلال تكبد خسائر مضاعفة سواء على المستوى البشري أو على صعيد آلياته العسكرية.