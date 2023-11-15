بيطري الوادي الجديد ينفذ ندوة عن سلامة الأغذية والأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان

أكد الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، عقد ندوة إرشادية توعوية بمدرسة باريس الثانوية المشتركة، حول سلامة الأغذية التي من أصل حيواني، وخطورة الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة على صحة الإنسان والأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان من خلال اللحوم والألبان، وطرق الوقاية منها وطرق التعرف على اللحوم الفاسدة؛ حفاظا على صحة الإنسان وأفراد المجتمع.

وأضاف أن الندوة تناولت الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان مثل السعار، والأمراض الوبائية التي تصيب الماشية مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وخطورتها على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية، وأهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري ومديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأفراد المجتمع،.

وأكد أن الندوة بحضور الدكتورة إيمان محمد خضر مدير إدارة الإرشاد والخدمات بمديرية الطب البيطري، والدكتورة منال عادل عباس طبيبة الإرشاد بإدارة باريس البيطرية، والدكتورة نادية طبيبة الرعاية والعلاج، وبعض الطلاب والطالبات والمعلمين.