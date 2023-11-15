سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في أسواق الصاغة المحلية، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر الجرام 50 جنيها.

ووصل ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 2700 جنيه، وفقا للموقع الإلكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب بيانات الموقع، ارتفع سعر جرام عيار 24 مسجلا 3086 جنيها، وزاد سعر جرام عيار 18 عند 2314 جنيها.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 21600 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

ووافق مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطلع الشهر الجاري، على تمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك. وبموجب القرار، يتم إعفاء المعدن النفيس الوارد للمنافذ الجمركية بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية وكافة الرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% من قيمة المصنعية المتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب. وستستمر مدة الإعفاء لـ6 أشهر على أن تنتهي في مايو المقبل.