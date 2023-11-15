قال مدير مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة محمد أبو سلمية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي خرجت حاليا من داخل المجمع، ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بشكل كامل

وذكر أبو سلمية، في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية، أن قوات الاحتلال استجوبت عددا من أفراد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء، واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين.

وأوضح أن المرضى والجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء يحصلون على وجبة واحدة على مدار اليوم.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمقاومين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مرضى وجرحى، بينهم أطفال.