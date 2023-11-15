تحدث أمريكي: مدمرة أمريكية تصد هجوم مسيرة في البحر الأحمر

صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، بأن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، تصدت لهجوم من طائرة مسيرة ، في وقت سابق من اليوم.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، حيث تصدت السفينة بنجاح لهجوم طائرة مسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر"، ولم يقدم البنتاجون تفاصيل عما حدث.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم إطلاق الطائرة المسيرة من الأراضي اليمنية، ويوم أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، أو أي مكان تطاله أيدينا، ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان".