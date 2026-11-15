سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور مركز الحفريات بجامعة الوادي الجديد

زارت السفيرة إنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، يرافقها الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيسة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مركز الحفريات بالجامعة وذلك ضمن جولتها بالمحافظة والتى تستمر حتى 17 من نوفمبر الجارى.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه تم التعرف على محتويات المركز والتي تضم هياكل عظمية متكاملة لكائنات منقرضة، فضلا عن مجموعة من حفريات السلاحف البحرية، وكيفية اكتشاف تلك الحفريات، وطرق توثيقها ودراستها علميا.

وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن سفيرة الاتحاد الأوروبي، تفقدت مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وما تقدمه سفارة المعرفة من خدمات ومصادر معرفية متاحة للطلاب والباحثين، وما يوفره مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة من دعم وخدمات تعليمية وجهود الجامعة في إتاحة مصادر المعرفة، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية أكثر شمولا.

من جانبها أبدت سفيرة الاتحاد الأوروبي إعجابها بما يمتلكه المركز من مقتنيات علمية نادرة، مؤكدة أن ما شاهدته يعكس جهود الجامعة في تطوير البحث العلمي، والحفاظ على التراث الطبيعي والجيولوجي لمحافظة الوادي الجديد.

وأشادت السفيرة بما شاهدته من خدمات متكاملة، تعكس حرص الجامعة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الطلاب وتمكينهم أكاديميا وإنسانيا.