«قمة مثيرة» بين أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات

تتجه الأنظار في السادسة والنصف مساء اليوم صوب ملعب الإمارات بلندن، والذي يستضيف قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، بين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويبحث الفريقان عن النقاط الثلاث، إذ يمتلك أرسنال 22 نقطة في المركز التاسع، ومانشستر سيتي 32 نقطة في المركز الثالث.

وبعد تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدرب المؤقت، فريدي ليونبيرج، على وست هام يونايتد، بنتيجة 3-1، سيسعى المدفجية لحصد نقاط المباراة، ليرفع رصيده الحالي البالغ 22 نقطة، ويعزز من مركزه وهو التاسع حاليا.

أما السيتي فسيسعى جاهدا لتجاوز الخسارة التي تعرض لها من اليونايتد بنتيجة 2-1، ويرفع رصيده الحالي البالغ 32 نقطة، الذي يضعه في المرتبة الثالثة بترتيب الدوري الإنجليزي.

وسيلعب رجال جوارديولا المباراة مع غياب المدافع الفرنسي إيميريك لابورت والألماني ليروي ساني، بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو، بداعي الإصابة.

وسيكون أرسنال جاهزا للقاء بدون أي غيابات في صفوفه، الأمر الذي سيمكّن ليونبيرج من الاعتماد على تشكيلته الكاملة التي يتوقع أن يوزعها بطريقة 4-2-3-1، مع التركيز على بيير إيميريك أوباميانج في خط الهجوم، وخلفه يأتي نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل وجابرييل مارتينيلي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأرسنال كالتالي: في حراسة المرمى: بيرند لينو.

في خط الدفاع: كولاسيناك – ديفيد لويز – تشامبيرس – أينسلي مايتلاند نيلس.

في خط الوسط الدفاعي: لوكاس توريرا – ماتيو جندوزي، في خط الوسط الهجومي: جابرييل مارتينيلي – مسعود أوزيل – نيكولاس بيبي، في خط الهجوم: بيير-إيميريك أوباميانج.

وفيما يتعلق بتشكيلة السيتي، فيتوقع أن يعتمد جوارديولا بشكل أساسي على رياض محرز في خط الهجوم، إلى جانب جابرييل جيسوس ورحيم ستيرلينج.

أما تشكيل مانشستر سيتي المتوقع فالكتالي، في حراسة المرمى: إديرسون مورايس، في خط الدفاع: كايل والكر – نيكولاس أوتاميندي – فرناندينهو – بينجامين ميندي، في خط الوسط: كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان – رودريجو، في خط الهجوم: برناردو سيلفا – جابرييل خيسوس – رحيم سترلينج.

ويستعد الإسباني جوارديولا، قيادة مباراته رقم 200 مع مانشستر سيتي فى جميع المسابقات، وقاد جوارديولا الفريق، فى 199 مباراة، بجميع المسابقات، حقق الفوز فى 143 مباراة، تعادل فى 29 وخسر 27 مباراة، سجل الفريق خلالهم 501 هدف.

وتوج المدرب الإسباني، الملقب بالفيلسوف، بـ7 ألقاب مع السيتي، وهى: الدوري الإنجليزي مرتين، كأس إنجلترا مرة واحدة، كأس الرابطة الإنجليزية مرتين والدرع الخيرية مرتين.

وتولى جوارديولا، تدريب مانشستر سيتي، فى يوليو عام 2016، بعد نهاية مشواره مع بايرن ميونخ الألمانى، خلفا للمدرب التشيلى مانويل بيليجريني.