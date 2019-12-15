وزير الخارجية الأردني يبحث مع وزير الدفاع الياباني الشراكة الاستراتيجية

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الصفدي وكونو- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- الاستمرار في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وبحث الوزيران المستجدات في الجهود الدولية المستهدفة القضاء التام على تنظيم (داعش) الإرهابي، وسبل مكافحة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وفكرياً، وأكدا استمرار التعاون والتنسيق في هذه الجهود.

وأكد الصفدي تثمين المملكة للدعم الذي تقدمه اليابان للمملكة لرفد مسيرة التنمية الاقتصادية ومواجهة تبعات الأزمات الإقليمية وخصوصا أزمة اللجوء السوري، مشيدا بدعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا).