باكستان تسجل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 443 ألفا و246 حالة، وذلك عقب تسجيل 2459 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8905 حالات، وذلك عقب تسجيل 73 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 386 ألفا و333 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.