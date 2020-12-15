بيان جديد من لجنة الزمالك بشأن الوضع المالي

أصدرت اللجنة المؤقتة المشرفة على إدارة نادي الزمالك بتكليف من وزارة الشباب والرياضة بيانا توضح فيه الموقف المالي وتطوراته داخل القلعة البيضاء.

وأكدت اللجنة صرف مستحقات لاعبي فريق الكرة والألعاب الأخرى، الأمر الذي كان يمثل أولوية في الفترة الماضية حفاظا على الاستقرار.

وجاء في بيان اللجنة: "نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين.. كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي.

وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي لاعبي الفرق الأخرى.. وسيتم صرف باقى مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة.

واكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير امور باقى اللعبات الأخرى .

وقامت اللجنة بصرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.

من جانب آخر.. انهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا اليوم إجراءات استقبال فريق غزالة التشادي الذي سيلتقي فريق الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق الذي سيخوض مباراتي تلك المرحله فى القاهره بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم ٢٣ ديسمبر الحالي ويوم ٥ أو ٦ يناير ٢٠٢١.".