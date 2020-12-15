بايدن يتهم ترامب بعدم احترام إرادة الشعب بعد تأكيد فوزه بالرئاسة

ــ الرئيس الأمريكى المنتخب: الديمقراطية انتصرت.. وتلقيت دعما من 7 أعضاء بارزين فى الحزب الجمهورى

ــ ترامب يتمسك بالتشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية.. ويعلن مغادرة وليام بار وزير العدل لمنصبه

اتهم الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أمس الأول، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ«عدم احترام إرادة الشعب» على خلفية رفض الأخير الإقرار بخسارته فى الانتخابات الرئاسية.

وكان المجمع الانتخابى قد أكد فوز بايدن فى الانتخابات بعدما أدلى كبار الناخبين بأصواتهم فى كاليفورنيا، الولاية التى فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع (أكثر من 63% من الأصوات)، ما مكن بايدن من تجاوز عتبة الـ270 صوتا (من أصل 538 تتألف منها الهيئة الناخبة) اللازمة للفوز بالانتخابات، وحصل بايدن إجمالا على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 صوتا لترامب، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال بايدن فى خطاب ألقاه فى معقله بمدينة ويلمنجتون فى ولاية ديلاوير فى أعقاب تصويت المجمع الانتخابى، إن «هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان بايدن الذى يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة امتنع عن مهاجمة ترامب علنا بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته الإقرار بهزيمته فى الانتخابات، لكن هذا الموقف تغير بعد أن تكرس فوزه رسميا بحصوله على أغلبية أصوات كبار الناخبين.

وأشاد بايدن فى خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بأرقام قياسية على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كورونا والمناخ الذى ساد العملية الانتخابية وشهد «ضغوطا سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولا حتى إلى تهديدات بالعنف الجسدى» استهدفت مسئولين عن تنظيم الانتخابات.

وأضاف الرئيس الأمريكى المنتخب: «آمل بصدق ألا نرى مرة أخرى أى شخص يتعرض للتهديدات والانتهاكات التى شهدناها فى هذه الانتخابات»، واصفا المضايقات التى تعرض لها مسئولون عن سير الانتخابات بأنها «غير معقولة».

وتابع أن «شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت طويل فى هذا البلد. نحن نعلم الآن أن ما من شىء ــ ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة ــ بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة».

وشدد بايدن على أن ترامب استنفذ كل الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات لكن «لم يتم العثور فى أى من هذه الدعاوى على سبب أو دليل لنقض (نتيجة الانتخابات) أو جعلها موضع تساؤل أو نزاع». ومضى قائلا: «فى المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت الديمقراطية».

وتمثلت إحدى آخر محاولات الرئيس المنتهية ولايته تغيير نتائج الانتخابات فى دعوى قضائية رفعها مسئولون جمهوريون، بدعم من ترامب، لإلغاء فوز بايدن فى ولايات رئيسية عدة، لكن المحكمة العليا ردت هذه الدعوى الجمعة الماضية.

وقبل خمسة أسابيع من مغادرة ترامب البيت الأبيض وتولى بايدن مهامه فى 20 يناير، دعا الرئيس المنتخب مواطنيه إلى توحيد صفوفهم وفتح صفحة جديدة. وقال: «لقد حان الوقت لطى الصفحة... أنا مقتنع بأنه يمكننا العمل معا لما فيه خير الأمة».

إلى ذلك، كشفت سارة موتشا، مراسلة شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية إن سبعة من أعضاء من الحزب الجمهورى عبروا عن استعدادهم للعمل مع بايدن.

ونقلت موتشا عن بايدن قوله فى مكالمة شكر مع مؤيديه إن سبعة أعضاء جمهوريين «معظمهم من كبار الحزب» اتصلوا به «قائلين إنهم يريدون العمل معه».

وكانت شبكة «أن.بى.سى» الأمريكية قد ذكرت فى وقت سابق أن عددا كبيرا من الجمهوريين البارزين اعترفوا لأول مرة، بأن بايدن هو الفائز فى الانتخابات الرئاسية، لافته أنهم فعلوا ذلك بعد أن صادقت الهيئة الانتخابية على التصويت بشكل رسمى ونهائى.

ومع تأكيد فوز بايدن، يواجه الجمهوريون خيارًا محوريًا، وفق القناة، وهو الاعتراف ببايدن رئيسا منتخبا، أو التزام الصمت، بينما تمسك الرئيس ترامب، بمزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية.

وشارك ترامب، فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس، تقريرا عن تغيير آلات فرز الأصوات، لأصوات فاز بها فى ولاية ميشيجان لصالح بايدن، وقال إن «هذه أخبار هامة».

وأضاف ترامب أن «آلات فرز الأصوات التابعة لشركة (دومنيون فوتينج ماشينز)، تسببت فى كوارث بكل ربوع البلاد. لن أسمح بحدوث هذا الأمر»، فى إشارة إلى عزمه مواصلة حملته القضائية لإبطال نتائج الانتخابات.

وبحسب التقرير، فإن آلات فرز الأصوات قامت فى إحدى مقاطعات ميشيجان باحتساب 33% من الأصوات التى فاز بها، لصالح بايدن. ووصف ترامب القاضى فى ولاية ميشيجان، الذى أصدر التقرير، «عبقرى وشجاع ويتحلى بروح الوطنية»، مضيفا أنه يستحق «أن يحصل على ميدالية».

إلى ذلك، أعلن الرئيس ترامب، أمس الأول، مغادرة وزير العدل الأمريكى بيل بار منصبه وتعيين نائبه جيف روزون مكانه قبل أسابيع من تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه فى 20 يناير المقبل.

وقال ترامب فى تغريدة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لقد عقدت للتو اجتماعا لطيفا جدا مع المدعى العام بيل بار فى البيت الأبيض»، مضيفا: «كانت علاقتنا جيدة جدا..».. وتابع أن «بيل سيغادر قبيل عيد الميلاد لتمضية العطلة مع عائلته»، مشيرا إلى أنه عين نائب وزير العدل جيف روزن وزيرا للعدل بالإنابة.

وكان بار أعلن أنه لم يلاحظ مقدارا من «التزوير» من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية، فى موقف يتعارض مع مزاعم ترامب الذى لا ينفك يؤكد أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق أتاحت لبايدن أن يسرق الفوز منه.

وفى موسكو، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هنأ الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن على الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وأضافت الرئاسة الروسية أن بوتين أعرب عن الاستعداد للتعاون مع إدارة بايدن، وأكد أن «التعاون القائم على الاحترام المتبادل» بين البلدين «سيصب فى صالح» ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، وإنما أيضا العالم بأسره، وفق لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وفى برقية التهنئة، تمنى بوتين لبايدن كل التوفيق، وأعرب عن ثقته فى أن «روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسئولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما فعليا الإسهام فى حل العديد من المشاكلا والتحديات التى يواجهها العالم الآن على الرغم من خلافاتهما».