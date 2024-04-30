محكمة العدل الدولية ترفض طلب نيكاراجوا لفرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا بسبب دعم إسرائيل

• المحكمة: الظروف غير مواتية لاتخاذ قرار بمنع ألمانيا من بيع الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل الأونروا



• المحكمة: نرفض طلب ألمانيا شطب دعوى نيكاراجوا



• المحكمة: نعرب عن قلقنا جراء استمرار سوء الأوضاع في غزة

قال نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إن المحكمة لا تمتلك صلاحية اتخاذ تدابير طوارئ بشأن تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وأضاف خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية لإصدار الحكمة بشأن دعوى نيكارغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة، مساء الثلاثاء، أن هناك 15 دولة قالت إن المحكمة ليس لها أن تتخذ قرارًا بتطبيق الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها نيكارغوا.

وذكّر كل الدول الأطراف المشاركة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة، خاصة أن هذه الأسلحة قد تستخدم في انتهاك الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، مؤكدًا أن ألمانيا عليها الوفاء بتلك الالتزامات كباقي الدول وعدم تقديم الأسلحة لإسرائيل.

ورفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، آملة أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد الدولة العبرية بالأسلحة وبمساعدات أخرى.

وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا، وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.

واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر «مثير للشفقة».