المجمع الانتخابي الأمريكي يؤكد فوز بايدن بالرئاسة

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صوت المجمع الانتخابي الأمريكي، الاثنين، لصالح تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب التشكيك في نتيجة الانتخابات.

وتم التصويت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث كان الناخبون يجتمعون بشكل عام في عواصم الولايات.

وتم تأكيد فوز بايدن بعد أن منحه أعضاء المجمع الانتخابي في ولاية كاليفورنيا اصواتهم البالغ عددها 55 صوتا، ليحصل بذلك على أكثر من 270صوتا، اللازمة للفوز بالرئاسة.

وحصل بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب. واعتمدت جميع الولايات نتائجها الخاصة بانتخابات الثالث من نوفمبر.

ويقوم نظام المجمع الانتخابي بتوزيع 538 صوتا على الولايات بناء على حجم السكان. والفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أكثر من 270 صوتا انتخابيا.