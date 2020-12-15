إيطاليا في طريقها لتسجيل أعلى عدد وفيات سنوي منذ عام 1944

قال رئيس مكتب الإحصاءات الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تسجل إيطاليا أكثر من 700 ألف حالة وفاة هذا العام، فيما تعد أعلى حصيلة منذ عام 1944.

وأضاف جيان كارلو بلانجاردو لبرنامج أجورا على قناة راي الإيطالية" للأسف، هذا العام سوف نتخطى بسهولة 700 ألف حالة وفاة".

وأضاف: "هذا رقم مقلق"، موضحا أن "آخر مرة سجلنا فيها أكثر من 700 ألف حالة وفاة كان في منتصف الحرب العالمية الثانية".

وشهدت إيطاليا معدل وفاة مرتفع بصورة غير اعتيادية بسبب فيروس كورونا. ويبلغ عدد حالات الوفاة بالفيروس في إيطاليا أكثر من 65 ألفا حالة، فيما تعد أعلى حصيلة في أوروبا.

وتوقع بلانجاردو أزمة ديموغرافية عميقة، في ظل التوقعات بانخفاض أعداد المواليد لأقل من 400 ألف مولود جديد العام الجاري، مقارنة بنحو 420 ألف رضيع عام 2019.

ومن ناحية منفصلة، أصدر المكتب بيانات تشير إلى تراجع تعداد سكان إيطاليا إلى 64ر59 مليون نسمة في نهاية 2019، بعد انخفاضه بنحو 175 ألف شخص مقارنة بعام 2018.

وقال المكتب: "دولتنا تشيخ"، في إشارة إلى زيادة متوسط العمر لتعداد السكان إلى 45 بعدما كان 43 عام 2011.

وساهمت الهجرة جزئيا في تخفيف حدة أزمة ارتفاع الأعمار وتراجع عدد السكان.

وخلال الفترة ما بين 2011 و2019، ارتفع عدد المقيمين الأجانب في إيطاليا بواقع مليون شخص إلى نحو 5 ملايين شخص، وحصل أكثر من مليون شخص على الجنسية الإيطالية في الفترة من 2012 حتى 2019.



