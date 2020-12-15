الأوقاف: إهداء مكتبة جامعة مطروح ٤٤٠ كتابا من سلسلة رؤية

قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، إنه تم إهداء مكتبة جامعة مطروح ٤٤٠ كتابًا من وزارة الأوقاف في ٢٢ مجموعة، دعمًا للثقافة وتشابكًا بين المؤسسات؛ لنشر قيم التسامح والتعايش وإثراء الفكر.

وكان في استقباله الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، ودار حوارًا فكريًا حول دور الجامعة والأوقاف لبناء الإنسان بالمحافظة، ودعى رئيس الجامعة أوقاف مطروح لإلقاء عدة محاضرات تحت هذا العنوان، ورحب عبد البصير، وأبدى الاستعداد فورًا في تنفيذ سلسلة من المحاضرات.

يأتي ذلك في إطار توزيع مديرية أوقاف مطروح، سلسة كتب "رؤية" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتي تبني من خلالها فكرًا تنوريًا مبني على التسامح والتعايش وقبول الآخر.