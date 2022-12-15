مجمع اللغة يوجه الشكر لقصواء الخلالي بعد حلقتها عن تأبين الدكتور صلاح فضل

وجه مجمع اللغة العربية تحية وشكر إلى الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء على قناة cbc، على الحلقة الخاصة التي قدمتها لتأبين الدكتور صلاح فضل، رئيس المجمع حزنا على رحيله، والذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

وأصدر مجمع اللغة العربية، بيانا صحفيا، قال فيه يُعْرِبُ مجمع اللغة العربية بالقاهرة عن عظيم امتنانه وعميق شكره لكل المؤسسات والهيئات والأفراد الذين تفضلوا بتقديم مواساتهم وتعازيهم لمجمع اللغة العربية في وفاة المفكر والناقد الكبير الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع.

وتوجه المجلس بالشكر إلى الإعلامية قصواء الخلالي، على تخصيصها حلقة كاملة لتأبين الدكتور صلاح فضل بحضور الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالحميد مدكور وأعضاء المجمع.

وكانت الإعلامية قصواء الخلالي، استضافت الدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي، رئيس المجمع العلمي وعضو مجمع اللغة العربية، والدكتور محمد العبد، أستاذ اللغويات وعضو مجمع اللغة العربية، والدكتور حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية، لتابين الناقد والمفكر الكبير صلاح فضل.

وتوفي الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة السبت الماضي، وهو ناقد أدبي ومفكر وأكاديمي عن عمر ناهز 84 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

ونعاه المجلس الأعلى للثقافة وكلية اللغة العربية بالقاهرة ومركز أبوظبي للغة العربية في الإمارات وعدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية العربية.