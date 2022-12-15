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قد يلعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دورا في تتويج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم الفريق الباريس في التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022.

وتلعب الأرجنتين مع فرنسا بملعب "لوسيل" في الخامسة مساء الأحد المقبل بنهائي مونديال قطر.

ولعب نادي باريس سان جيرمان دورا في السنوات المقبلة دورا في تتويج نجومه المنضمين للفريق في تتويجهم بكأس العالم بعد عام فقط من الانتقال للنادي الباريس.

ففي عام 2001 انتقال البرازيلي رونالدينيو إلى باريس سان جيرمان قبل أن يتوج بلقب كأس العالم 2002 مع البرازيل.

والمرة الثانية كانت لنجم فرنسا كيليان مبابي الذي انضم لباريس سان جيرمان في عام 2017 قبل أن يتوج بلقب كأس العالم في روسيا عام 2018.

وفي عام 2021 انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان ليصل إلى نهائي مونديال قطر 2022 أمام فرنسا .. فهل يحقق اللقب؟