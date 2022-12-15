احتشاد قادة المعارضة التركية سويا لأول مرة اليوم لدعم رئيس بلدية إسطنبول المدان

من المقرر أن يحتشد قادة المعارضة التركية المختلفين سويا، لأول مرة، اليوم الخميس، بسبب حالة من الغضب بعد الحكم بسجن المنافس السياسي الأكثر شراسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن الزعماء الستة سيجتمعون في إسطنبول لإظهار دعمهم لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تمت إدانته أمس الأربعاء بإهانة مسؤولي الانتخابات، وذلك قبل ستة أشهر من إجراء انتخابات حاسمة.

جدير بالذكر أن أكبر منافس لأردوغان يواجه الحظر السياسي بعد صدور الحكم القضائي الذي أطلق عليه اسم "تحالف الأمة".

واجتمعت هذه الأحزاب لمعارضة أردوغان، ولكنهم واجهوا رد فعل عنيف من جانب المؤيدين بسبب فشلهم في تقديم موقف موحد، أو حتى طرح مرشح واحد لمواجهة أردوغان، الزعيم صاحب أطول فترة حكم في تركيا.

وكانت محكمة في إسطنبول فرضت أمس الأربعاء حظرا سياسيا، وقضت بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، على أكرم إمام أوغلو، بتهمة إهانة مسؤولي الانتخابات في كلمة عامة تعود لعام 2019.

وقال كمال بولات، محامي إمام أوغلو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قرار المحكمة ليس نهائيا، في انتظار قرار محكمة الاستئناف العليا.