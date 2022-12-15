بلينكن يؤكد لقيس سعيد دعم واشنطن للاقتصاد التونسي

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء الرئيس التونسي قيس سعيد في واشنطن العاصمة خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، وأكد دعم بلاده للاقتصاد التونسي.

وجدّد بلينكن التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية التونسية ودعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد بلينكن "دعم الولايات المتحدة القوي للاقتصاد التونسي وسط الأزمة الاقتصادية الحالية التي تفاقمت بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا".

وشدّد على "الطبيعة التاريخية للعلاقة الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس". وأشار إلى أن "هذه العلاقة تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان"، مؤكدا أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 17 كانون الأول/ديسمبر، فضلا عن الإصلاحات الشاملة لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية.