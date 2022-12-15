جنرال موتورز تستدعي أكثر من 740 ألف سيارة في أمريكا

قررت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، استدعاء 740 ألفا و108 سيارات في الولايات المتحدة بسبب خلل في نظام عمل المصابيح ذات الإضاءة العالية، حيث قد لا يتمكن السائق من إطفاء هذه المصابيح عند الضرورة.

وتشمل عملية الاستدعاء السيارة كاديلا سي.تي 4 من 2020 إلى 2023 وسي.تي5 من 2021 إلى 2023 وبويك إنفيجن وكاديلاك إسكاليد عامي 2022 و2023 وإسكاليد إي.إس.في وشيفروليه سيلفرادو 1500 وسوربان وتاهوي وجي.إم.سي سيرا 1500 ويانكون ويانكون إكس.إل.

وأشارت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية إلى أن عدم القدرة على إطفاء المصابيح العالية عند الضرورة يمكن أن يؤدي إلى الوهج وحرمان السائق القادم في الاتجاه المعاكس من الرؤية الواضحة ما يزيد مخاطر حدوث التصادم.

ولم تتمكن تلك السيارات من الوفاء باشتراطات معايير السلامة الاتحادية للسيارات رقم 108.