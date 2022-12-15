ميك شوماخر ينضم لفريق مرسيدس كسائق احتياطي بسباقات فورمولا1

أنهى السائق الألماني ميك شوماخر شراكته مع فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، حيث وقع لفريق مرسيدس كسائق احتياطي للموسم المقبل.

وكان مرسيدس هو الفريق ذاته الذي أنهى معه مايكل شوماخر (والد ميك) مسيرته الحافلة مع اللعبة عام 2012.

وكان شوماخر بلا فريق في ظل عدم تجديد عقده مع فريقه هاس، الذي قضى معه موسمين.

كان توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، أشاد بالسائق الألماني وعائلته في الأسابيع الأخيرة، قبل أن ينضم ميك في النهاية للفريق الذي هيمن على لقب بطولة العالم في فئة الصانعين ما بين عامي 2014 و2020 ولديه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في فئة السائقين، وكذلك مواطنه جورج راسل كسائقين أساسيين.

وقال شوماخر في بيان لفريق مرسيدس: "أعتبر هذه بداية جديدة، إنني متحمس وممتن لتوتو وكل من شارك في الأمر لوضع ثقتهم بي".

أضاف شوماخر "إنني ملتزم ببذل كل ما في وسعي للمساهمة في أدائهم في هذه البيئة التنافسية والاحترافية للغاية".

أوضح السائق الألماني "فورمولا/1 هو عالم رائع، ولن تتوقف أبدا عن التعلم، لذلك أتطلع لاستيعاب المزيد من المعرفة وبذل كل جهودي لصالح فريق مرسيدس".

من جانبه، قال فولف "ميك سائق شاب وموهوب ويسعدنا انضمامه للفريق. إنه مجتهد، ولديه نهج هادئ ومنهجي ولا يزال متعطشا للتعلم والتطور كسائق".

أشار رئيس مرسيدس "نعلم أيضا أن مع اكتساب ميك عامين من الخبرة في سباقات فورمولا/1، سيكون مستعدا للدخول للسيارة في وقت قصير ليحل محل لويس أو جورج، إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

كان شوماخر قد أعرب عن رغبته في البقاء في سباقات فورمولا/1 بعد قرار هاس بعدم الاحتفاظ به، وكان الانتقال إلى مرسيدس ممكنا بعد إنهاء عقده كعضو في أكاديمية فريق فيراري، الذي فاز والده معه بخمسة من ألقابه العالمية السبعة".

من جانبه، ذكر فريق فيراري: "قرر سكوديريا فيراري وميك شوماخر بشكل متبادل عدم تمديد تعاونهما، بعد العمل معا لمدة 4 سنوات مع ميك بعد أن كان جزءا من أكاديمية فيراري للسائقين".

أوضح الفريق "سكوديريا فيراري تشكر ميك على هذه السنوات الأربع والكيلومترات العديدة التي قطعناها معا، وتتمنى له كل التوفيق في المستقبل".